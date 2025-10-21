「ア・リーグ・優勝決定シリーズ、ブルージェイズ４−３マリナーズ」（２０日、トロント）ドジャースのワールドシリーズの相手が決まった。ブルージェイズがマリナーズとの大激闘を制し、４勝３敗。３２年ぶりのワールドシリーズ進出を決めた。劇的な展開だった。ブルージェイズは２点を追う七回１死二、三塁の絶好機でスプリンガーが値千金の逆転３ラン。２勝３敗の劣勢から逆転でマリナーズを撃破し、本拠地が熱狂に包まれ