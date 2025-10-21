同居する妻を殺害したとして、千葉県警船橋署は２０日、同県船橋市若松、無職菱木昭容疑者（７７）を殺人容疑で逮捕した。「ネクタイで首を絞めた」と容疑を認めているという。発表によると、菱木容疑者は１９〜２０日頃、自宅の集合住宅一室で、妻（７８）の首を絞めて殺害した疑い。「（妻が）言うことを聞いてくれない。自分のことを否定するのでカッとなった」と供述している。菱木容疑者は妻と２人暮らし。別の場所で暮