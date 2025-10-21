俳優の稲垣吾郎が舞台「プレゼント・ラフター」（来年２月７〜２８日、東京・ＰＡＲＣＯ劇場など）に主演することが２１日、分かった。稲垣が大人なラブコメディに挑む。「プレゼント−」は英国を代表する劇作家であるノエル・カワードの作品で、１９４２年に初演され、８０年以上たった今も注目を集め続ける傑作。稲垣が演じる喜劇俳優・ギャリーは、実力とカリスマを兼ね備えるスターだが、それゆえの孤独感と老いへの恐怖に