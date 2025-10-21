お笑いコンビ・華丸大吉の大吉が２１日、ＮＨＫ「あさイチ」で、相方・華丸の、行きすぎたビュッフェ愛を暴露した。この日は「ビュッフェ＆食べ放題満喫のワザ」がテーマ。実は「独自のビュッフェ論」を持っているという華丸が「華丸流ビュッフェ３カ条」を紹介した。華丸は「専門は朝食バイキングです」と言って笑わせた後「料理を取る前に下見をする」「盛り付けは『彩り』と『８割の美学』」「オムレツには釣られない」の