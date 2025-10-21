¿©¤Î´¶Æ°ÂÎ¸³¤òÃµµá¤·¡¢¼ê¤Å¤¯¤êŽ¥¤Ç¤­¤¿¤Æ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë»¾´ô¤¦¤É¤óÀìÌçÅ¹Ž¢´ÝµµÀ½ÌÍŽ£¤Ï¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç³ÆÃÏ°è¤Î¿©Ê¸²½¤ä¿©ºà¤ò³è¤«¤·¤¿ÃÏ°è¸ÂÄê¤Î¤¦¤É¤ó¾¦ÉÊ¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë´ë²èŽ¢¤ï¤¬¤Þ¤Á¤¦¤É¤ó47Ž£¤ò¡¢2025Ç¯10·î21Æü(²Ð)¤è¤ê¼Â»Ü¡£ ºòÇ¯¤Ï³øÍÈ¤²¤¦¤É¤ó¤Î¤Ä¤±½Á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤«¤±¤¦¤É¤óŽ¥¤Ö¤Ã¤«¤±¤¦¤É¤óŽ¥¤Þ¤¼¤¦¤É¤ó¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ºòÇ¯¤è¤ê¤â¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¡È´°Á´¿·ºî¡ÉŽ¢¤¦¤É¤óŽ£¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ º£Ç¯¤ÎŽ¢¤ï¤¬¤Þ¤Á¤¦¤É¤ó4