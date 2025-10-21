弁護士と司法書士の業務範囲や相談・依頼すべきタイミングなどの違いについて解説します（c）Getty Images 弁護士と司法書士は、いずれも法律の専門家ですが、対応できる業務の範囲が異なります。相談したい内容に応じて、弁護士と司法書士を使い分けましょう。本記事では、弁護士と司法書士の違いについて解説します。 1. 弁護士と司法書士の違い 弁護士と司法書士は、どちらも法律に関する試験に合格したうえで業務を行っ