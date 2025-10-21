とれたてのサツマイモを使ったレシピを農家が「X」にて公開、またたくまに注目を集めました。投稿には記事執筆時点でなんと「19万件」もの「いいね」がつきました。【レシピ】投稿されたレシピを見る「さつまいもをスライサーで薄く切り、丸めて爪楊枝で固定。180℃の油でこんがり黄金色になるまで揚げ、ハチミツをかけると、カリッと美味しく仕上がります」こんな作り方の説明とともに、黄金色にカラッと揚がったサツマイモの写