オンラインのサポートやスクールを運営しながら、お悩みを解決するオンライン片付け専門家・伊藤かすみさんは「片づけの一歩は思考から！」と提唱し、これまで800名以上の片付けを手助けしてきました。今回の記事では、その伊藤さんが考える「衣替えのテクニック」をお伝えします。見える化、適性量、まとめる…コレで＜スッキリ片付いたキッチン＞に見える！* * * * * * *「衣替えの季節」とはいえ…秋は衣替えの季節です。とはい