23日に迫った今年のプロ野球ドラフト会議。夢の舞台に向け、生まれ育った三重県伊賀の地で指名を待つ、神村学園伊賀の西川篤夢選手を取材しました。お母さんの手料理が力の源。そんな彼が今年のドラフト候補・西川篤夢選手です。地元・伊賀市出身の西川選手は、50m5秒9、遠投110mと、高い身体能力を生かした守備と走塁が持ち味の内野手です。プロを目指し、夏の大会では木製バットを使用。チームは3回戦で敗れましたが、プロ12球団