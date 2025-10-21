三重県商工会議所連合会は、原材料価格の高騰や賃上げなどの影響を受ける中小企業への支援や活力ある地域づくりを求める要望書を、20日、三重県の一見知事に手渡しました。この日は、連合会の伊藤歳恭会長をはじめ、県内12の商工会議所の会頭らが県庁を訪れました。伊藤会長は「アメリカの関税政策など、事業者の経営環境は先の見通しが立てにくい状況」と話し「各商工会議所の支援体制の強化はまったなしの状況」と挨拶しました。