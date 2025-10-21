今年8月、三重県伊勢市内のコンビニエンスストアからフィギュアを盗んだとして、20日、伊勢市に住む三重県職員の男を逮捕しました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、伊勢市小俣町湯田の県職員・川村和彦容疑者(42)です。川村容疑者は今年8月10日未明、伊勢市内のコンビニからフィギュア4個を盗んだ疑いがもたれています。従業員が商品がないのに気付き警察に通報し、その後の防犯カメラの解析などから川村容疑者が浮上し20日、逮捕し