西武は21日、今月30日から宮崎県日南市南郷町（南郷中央公園）と埼玉県所沢市（カーミニークフィールドなど）で行う秋季キャンプのメンバーを発表した。期間は11月17日までで、休養日は両会場ともに11月3、8、13日。メンバーは次の通り。◆南郷秋季キャンプ隅田知一郎、佐藤隼輔、武内夏暉、山田陽翔、成田晴風、狩生聖真、篠原響、宮澤太成、三浦大輝、冨士大和、佐藤爽、古賀悠斗、柘植世那、古市尊、是澤涼輔、仲田慶介