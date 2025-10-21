＜NOBUTA GROUP マスターズGC レディース事前情報◇21日◇マスターズゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6562ヤード・パー72＞賞金総額2億円のビッグトーナメント「NOBUTA GROUP マスターズGC レディース」が23日（木）から4日間の日程で開催される。これに先立ち、予選ラウンドの組み合わせが発表された。≪写真≫シャフトのチョイスが独特！2億円大会に挑む渋野日向子のセッティングは？3週連続での出場となる渋野日向子は、同じ黄金世