長与町で20日夜、20代の男性が普通乗用車にはねられる事故があり、警察は車を運転していた50歳の女を過失運転致傷の疑いで逮捕しました。 20日午後6時半頃、長与町の町道の交差点で横断歩道を渡っていた26歳の男性が普通乗用車にはねられました。 男性は長崎市内の病院に搬送されましたが、意識不明の重体となっています。 警察は普通乗用車を運転していた、介護福祉士の内田愛容疑者 50歳を、過失運転致傷の疑いで現