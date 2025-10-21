これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内に警報・注意報は出ていません。 ◆21日(火)これからの天気 午後も雲が広がり、スッキリとしない天気が続くでしょう。 雨がぱらつく可能性もありますので、お出かけの際は折り畳みの傘を持っておくと安心です。 降水確率は、下越や山沿いでやや高いところが多くなっています。 ◆21日(火)の予想最高気温 日中の最高気温は、14～17℃の予想です。 各地とも