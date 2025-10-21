上越市の高田城址公園で、雪から樹木を守る冬囲いの作業が始まりました。 雪の重さで倒れないように竹と縄で樹木を一本ずつ囲う『冬囲い』。高田城址公園では、サツキやツツジなど園内の約5000本を囲う作業が21日始まり、職員が手際よく進めていました。 ■高田城址公園管理人 宮粼直樹さん 「これから厳しい冬に向けてしっかり木々を確保し、何事も支障なくこの冬も乗り越えられるようにと思う。雪が降ってからの光