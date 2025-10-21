「生シイタケ」の生産量が日本一の徳島県では、出荷がピークを迎えています。大きく育ったシイタケがひとつずつ丁寧に摘まれます。無農薬で栽培される徳島県のシイタケは、傘が肉厚で香りが高いのが特長です。旬は春と秋の年に２回で、生シイタケの生産量日本一の徳島県ではこの時期、需要の増加に合わせて毎日２ｔ〜３ｔほどが出荷されるそうです。（生産農家坂口愛子さん）「とてもいいシイタケができている。お鍋や天ぷ