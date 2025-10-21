和歌山県のアドベンチャーワールドでは、エンペラーペンギンの赤ちゃんを里親に預けるお引っ越しが行われました。愛くるしい姿でこちらを見つめるペンギンの赤ちゃん。和歌山県のアドベンチャーワールドで９月に産まれたエンペラーペンギンの赤ちゃんです。親鳥が育児を放棄したため、スタッフが人工保育で育ててきましたが、若いペアに子育ての経験を積ませるため１０月２１日、里親となるペンギンに預けられ、ヒナが育てら