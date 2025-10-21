和歌山県の南紀白浜空港では、自衛隊の統合演習が行われました。陸海空自衛隊５万人以上が参加して２０日から全国各地で実施されている、自衛隊の「統合演習」。和歌山県白浜町の南紀白浜空港では、自衛隊の基地が使えない場合を想定して、航空自衛隊のＦ−１５戦闘機４機が離着陸訓練「タッチ・アンド・ゴー」を行いました。南紀白浜空港は今年４月、自衛隊などが平時から民間空港を円滑に利用できる「特定利用空港」に指定