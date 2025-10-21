長岡市では除雪出動式が開かれました。 ■除雪担当者の宣誓 「労働者の健康管理に努め、無事故無違反で除雪業務に従事することを誓います。」 アオーレ長岡で開かれた出動式には、市内で道路の除雪を担う作業員など約100人が参加。安全を心がけて除雪作業に取り組むことを誓いました。 また、市内の保育園児が歌と踊りで活躍を応援しました。 ■長岡市 磯田達伸市長 「(近年は)ある地域に偏って大きな降雪があ