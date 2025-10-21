10月20日夜、JR浜松駅北口で軽自動車が街路灯に衝突し、駅前にある広場まで進入するという事故がありました。事故当時、現場周辺にはタクシー待ちの客などがいましたが、けがをした人はいませんでした。 【写真を見る】街路灯に衝突したはずみで車が進入したJR浜松駅北口 20日午後9時10分頃、JR浜松駅の北口広場に車が突っ込んだと警察に通報がありました。警察によりますと、浜松市中央区に住む無職男性(58)が運転する軽