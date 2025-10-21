気象台は、午後0時5分に、大雨警報（土砂災害）を宜野湾市、浦添市、中城村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】沖縄県・宜野湾市、浦添市、中城村に発表 21日12:05時点本島中南部では、21日夕方まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■那覇市□洪水警報21日夕方にかけて警戒■宜野湾市□大雨警報【発表】・土砂災害21日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量30mm■浦添