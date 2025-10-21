きのう秋田県湯沢市で男性4人が襲われた現場近くの民家に逃げ込んだクマは設置したわなにかかっておらずきょうも捕獲に至っていません。湯沢市の中心部ではきのう50代から70代の男性4人が相次いでクマに襲われけがをしました。クマはそのまま居座り、市がわなを設置して捕獲を試みていますがこう着状態が続いています。また秋田県大仙市ではきょう午前、50代の男性がクマに襲われてけがをしたということです。