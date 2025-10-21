金約8kgを下着の中に隠し、密輸しようとした疑いで男女4人が逮捕されました。西村昌盛容疑者（34）と大坪美香容疑者（30）ら女3人は2024年7月、香港から金約8kg、9870万円相当を密輸しようとした疑いなどが持たれています。警視庁などによりますと、大坪容疑者ら女3人は、香港で外国人男性から砂状の金が隠された下着を受け取り、飛行機に乗って入国しようとしましたが、羽田空港の検査で金が隠されているのが見つかりました。指示