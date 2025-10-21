マリナーズ戦の7回、逆転3ランを放つブルージェイズのスプリンガー＝トロント（AP＝共同）【トロント共同】米大リーグのプレーオフは20日、トロントでア・リーグ優勝決定シリーズ（7回戦制）の第7戦が行われ、ブルージェイズがマリナーズを4―3で破って4勝3敗とし、32年ぶり3度目のリーグ優勝を果たした。24日に開幕するワールドシリーズで、大谷、山本、佐々木が所属するナ・リーグ覇者のドジャースと顔を合わせる。ブルージ