富山県の自宅で2016年、当時、高校生だった娘に性的暴行を加えたとして、準強姦の罪に問われている父親にきょう、判決が言い渡されます。準強姦の罪に問われているのは、富山県黒部市の無職・大門広治被告（54）です。大門被告は2016年、実の娘の福山里帆さん（25）に対し、抵抗できない状態と知りながら性的暴行を加えたとされています。これまでの裁判で大門被告は娘との性行為は認めている一方、「逆らえない状態ではなかった」