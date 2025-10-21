JR東日本のロゴ21日午前8時45分ごろ、埼玉県鴻巣市箕田にあるJR高崎線上りの踏切を通過していた電車の側面に、乗用車が衝突する事故があった。県警によると、車を運転していた女性（54）が軽傷を負い、病院に搬送された。乗客乗員にけがはなかった。現場はJR北鴻巣駅から南東約450メートルの踏切。車は遮断機が下りた状態で踏切に入ったといい、運転の女性は「アクセルとブレーキを踏み間違えた」と話している。事故の影響で