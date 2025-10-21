本格的な冬の到来を前に、新潟県上越市の高田城址公園で樹木の冬囲い作業が始まりました。最低気温が上越市安塚で10.1℃、妙高市関山で8.2℃など県内22の観測地点で今シーズン最も低くなった21日朝、上越市の高田城址公園では冬囲いの作業が始まりました。冬囲いは、雪の重みで樹木が倒れたり枝が折れたりしないよう、冬の訪れを前にしたこの時期に毎年行われています。この日は公園の管理人など11人が竹と縄を使い、サツキ