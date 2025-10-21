群馬・館林市で16日、高級車を盗んだとしてブラジル国籍の男が逮捕された。警視庁は、関東を中心に約50件・総額2億3000万円超の余罪があるとみて調べている。特殊機器使い高級車を不正開錠東京・福生署で午前9時半頃カメラが捉えたのは、捜査車両に乗り込む前にこちらをチラ見する、ブラジル国籍のマルセロ・サトウ・コレイア容疑者（25）だ。16日、仲間とともに群馬・館林市にある住宅の駐車場から250万円相当の高級車を盗んだ疑