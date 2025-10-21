村上市の三面川で、水中にかごを設置し産卵のため遡上してきたサケを獲る伝統のサケ漁が始まりました。【記者リポート】「村上市三面川、サケ漁が始まるということですが、果たしてあちらのかごにはサケは入っているのでしょうか」21日朝、村上市の三面川で始まったのは川の中に「落としかご」と呼ばれる罠を仕掛け産卵のために遡上してきたサケをとる「一括採捕漁」です。秋の風物詩でもある三面川のサケ漁ですが、その漁獲