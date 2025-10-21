21日（火）各地で11月並みの冷たい空気。伊豆諸島では線状降水帯発生のおそれがあります。＜21日（火）の天気＞北日本を中心に冬型の気圧配置になっていて、日本付近には寒気が流れ込んでいます。午後も北海道や東北北部では山沿いを中心に雪が降り、平地でも冷たい雨やみぞれになるところがあるでしょう。一方、本州の南には秋雨前線が停滞し、先島諸島付近に熱帯低気圧が発生しています。南西諸島では激しい雨が降っていて、午後