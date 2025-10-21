今日21日、岩手山で「初冠雪」が観測されました。平年より8日遅く、昨年より1日遅い観測です。本州で今シーズン初めての初冠雪です。岩手山で初冠雪今日21日、盛岡地方気象台で、岩手山の「初冠雪」が観測されました。平年より8日遅く、昨年より1日遅い観測です。本州で今シーズン初めての初冠雪となりました。昨日20日から東北の上空にも山で雪を降らせる目安となる寒気が流れ込み、標高の高い所では雪が降りました。この先、24日