おととし佐久市で高齢の男性を車ではねたあと、小県郡・長和町の山中に遺棄して死亡させたとされる事件の裁判員裁判は21日、2日目を迎え被告人質問が行われました。被告の男は「遺族に直接謝罪がしたい。申し訳ないです」と頭を下げ謝罪しました。殺人やひき逃げなどの罪に問われているのは佐久市の無職佐藤英伸被告（34）です。佐藤被告はおととし12月、佐久市の県道で当時85歳の男性を車ではねたあと、長和町の山中に遺棄し死亡