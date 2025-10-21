東京午前のドル円は１５１．１１円付近まで円安・ドル高推移した。本日、高市氏が総理大臣に指名される見通しであることから円が売られている。財務相に片山さつき氏が起用されるとの報道から円買いがやや強まる場面もあったが、円高の反応は一時的。 ユーロ円は１７５．９１円付近、ポンド円は２０２．４２円付近、豪ドル円は９８．４０円付近まで上昇。 MINKABU PRESS