恋愛リアリティー番組「テラスハウス」（フジテレビ系）の出演で注目を集めたモデルの今井華が、ヘアカットしたことを報告した。２１日までにインスタグラムを更新し「ブリーチリタッチ。カット＆カラーはいつも通りお任せで」とヘアカラーも行い、明るめのブラウンに。「最近美容室で大爆睡かましてしまう」とお疲れのようだ。サラサラストレートの新ヘアを披露。ピタピタのＴシャツで抜群スタイルも強調した。フォロワーは