女優の広瀬すずが２１日、都内で富士フイルム「ｉｎｓｔａｘ“チェキ”新製品発表会」に登場した。深緑色の秋らしい長袖ワンピース姿。最近行きたい場所について「スペインです」と明かした。同国にちなみ、情熱をかけていることを聞かれると「健康」と回答。「リズムのいい生活が出来たらいいなと思って。ジムまで遠いけど走りと歩きをまぜて行ったり、肉だけでなく魚も食べたり、情熱を持って健康に気をつけています」と笑っ