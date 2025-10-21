公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会と、「２０２５大阪・関西万博マスターライセンスオフィス」は、２４日にに「２０２５大阪・関西万博オフィシャルストアジュンク堂書店堂島アバンザ店」（大阪市北区）をオープンするとこのほど発表した。万博会期中、連日多くの来場者でにぎわったオフィシャルストア。閉幕後には「万博ロス」「ミャクミャクロス」といった声が多数寄せられ、その思いに応えるべく、万博の余韻