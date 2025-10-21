国民民主党の玉木雄一郎代表（５６）が２１日、首相指名選挙前に定例会見を開催。「連立」の概念について、疑問を呈する場面があった。維新は自民と連立したものの維新に大臣ポストはなく、閣外協力という形で合意している。玉木氏は「連立と報道されてますけど、憲法上は内閣は連帯して国会に責任を負うとなっている。国会に責任を負うのは内閣という合議体。内閣に入らないと厳密な意味での連立政権、憲法上・法律上の連立政