千葉県市原市のホテルで女性従業員を殺害したなどの罪に問われている元同僚の男の初公判が開かれ男は起訴内容を認めました。江川敦被告は去年11月、市原市のホテルで、元同僚の従業員佐伯仁美さんの首を切りつけるなどして殺害したなどの罪で起訴されています。初公判で、江川被告は「間違いありません」と述べ、起訴内容を認めました。検察側は、冒頭陳述で被告からの一方的な好意を佐伯さんが店長に「告げ口するかも」と思い、確