連立政権樹立による政治の安定感への期待から、東京株式市場で日経平均株価は5万円まであと100円を切るところまで上昇しました。高市総理大臣誕生を前に、日経平均株価は急上昇し、史上最高値を更新しました。午前の終値は20日に比べ744円高い、4万9929円でした。日経平均株価は、高市氏が掲げる財政出動や物価高対策で企業業績が大きく上向くとの期待感などから、高市氏が、自民党の総裁に選ばれた今月4日から21日までで4000円以