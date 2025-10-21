◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第6戦 ソフトバンク 2-1 日本ハム(20日、みずほPayPayドーム)ソフトバンク・牧原大成選手がCSファイナルステージ第6戦で躍動。信じて起用を続けた小久保裕紀監督もねぎらいの言葉を送りました。育成5位でソフトバンクに入団し15年目を迎えた牧原選手は、今季自身初の規定打席に到達。打率でもパ・リーグ最高の記録をマークし、育成出身選手で初となる首位打者を獲得しました。シーズンで