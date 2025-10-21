【トロント共同】米大リーグのプレーオフは20日、トロントでア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦が行われ、ブルージェイズがマリナーズを4―3で破って4勝3敗とし、32年ぶり3度目のワールドシリーズ進出を決めた。