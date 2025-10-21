シャキシャキとした食感が特徴の新潟の秋の味覚、かきのもとの出荷が最盛期を迎えています。鮮やかに色づいた食用菊「かきのもと」。県内生産の約8割を占める新潟市南区白根地区では出荷が最盛期を迎えています。かきのもとは紫色の食用菊でシャキシャキとした食感が特徴です。ことしは猛暑の影響を受け例年より1週間ほど収穫が遅れましたが質の良いものに仕上がっているということです。〈JA新潟かがやきしろね かきのもと部会