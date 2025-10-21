【BAD ASS BUDDIES】 10月21日 連載開始 【拡大画像へ】 Cygamesは10月21日、マンガ配信サービス「サイコミ」にてマンガ「BAD ASS BUDDIES」の連載を開始する。 「BAD ASS BUDDIES」は、スラムを舞台に“何でも屋”コンビが大暴れするアクションコメディマンガ。最強マッチョ・ドナと、ドナが大好きで破天荒なテオの2人が描かれる。 【BAD ASS BUDDIES】 居場所のないワケあり達が