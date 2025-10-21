21日の県内は寒気が流れ込み各地で今季最低の気温となっています。上越市の高田城址公園では冬囲いの作業が始まりました。雪の季節を前に行われる冬囲い。高田城址公園では10月21日から作業が始まりました。樹木が雪の重みで折れないよう枝を縄でまとめ、周りを竹の棒で囲んでいきます。21日朝の最低気温は妙高市関山で8.2℃、津南町で8.3℃などとなっていて、県内22の地点で今季最低の気温となりました。〈高田城址公園 管理人