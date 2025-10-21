11月21日から11月30日まで開催される『第26回東京フィルメックス／TOKYO FILMeX 2025』の全作品ラインナップが発表された。 参考：『第26回東京フィルメックス』11月21日より開催へOP作品はツァイ・シャンジュン監督新作 東京フィルメックスは、アジアを中心とした世界から独創的な作品を集めた国際映画祭。2000年に創設され、今回が26回目の開催となる。 オープニング作品にはツァイ・シャンジュン監督の『太陽