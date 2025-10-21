稲垣吾郎が主演を務める舞台、パルコ・プロデュース2026『プレゼント・ラフター』が、2026年2月に東京PARCO劇場、2026年3月に京都・広島・福岡・仙台で上演されることが決定した。 参考：稲垣吾郎が語る、“芸能界”と違う舞台ならではの魅力「しつこいくらいに追求していける」 本作は、劇作、俳優、作詞、作曲、映画監督と多彩な才能を発揮したマルチアーティスト、ノエル・カワードによるラブ