愛知県豊橋市で、次郎柿の出荷が最盛期を迎えています。 【写真を見る】カメムシ少なく“良い次郎柿”に シャキシャキとした歯ごたえとコクのある甘さが特徴 小玉傾向でも糖度が高く 愛知･豊橋市で出荷最盛期 オレンジに色づきたくさん実った次郎柿は、シャキシャキとした歯ごたえとコクのある甘さが特徴です。豊橋市は、次郎柿の生産量が全国の7割を占める日本一の産地です。 去年はカメムシによる被害で、出荷量は例年の7割に