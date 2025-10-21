ESD＝持続可能な開発のための教育に取り組む世界中の地域から参加者が集まり、それぞれの取り組みを紹介する会議が岡山市北区で開かれています。 【写真を見る】「RCE（持続可能な開発のための教育に関する地域の拠点）」会議小学生が各国の参加者を出迎え【岡山】 「Hello！Welcome to Okayama！」 市内の小学生が各国の参加者を出迎えました。今日（21日）から岡山市北区で始まった「グローバルRCE会議」です。 RCE