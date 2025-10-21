こんにちは！マイナビウーマン読者パートナーの寺田紗恵です。オレンジ色の文字で「yuskin」と書かれたパッケージが特徴的なユースキンのハンドクリーム。皆さんも薬局で一度はお見かけしたことがあるはず。そんなユースキンから2025年9月に新ブランド「kinoka」が誕生。高保湿なのにベタつかない、木の香りをコンセプトとした肌と心がととのうハンドクリームなんだそう。今年で創業70周年を迎えるユースキンの新ブランドとは!?